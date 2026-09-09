"Алтайлес" получил новую технику для защиты лесов от пожаров

Алексей Трунов уже 10 лет работает на тракторе и опахивает леса, чтобы защитить их от пожаров. Технику "Беларус" он знает хорошо и уверен, что новая машина прослужит долго.
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