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"Алтайлес" получил новую технику для защиты лесов от пожаров

"Алтайлес" получил новую технику для защиты лесов от пожаров

Алексей Трунов уже 10 лет работает на тракторе и опахивает леса, чтобы защитить их от пожаров. Технику "Беларус" он знает хорошо и уверен, что новая машина прослужит долго.

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