Рэшфорда бросила участница реалити «Остров любви» из-за несерьезности его намерений. Девушка отписалась от форварда «МЮ» в инстаграме и решила вернуться на шоу (The Sun)

Вингер «Манчестер Юнайтед» встречался с 25-летней Грейс Джексон, известной по съемкам в реалити-шоу. По данным The Sun, Грейс поняла, что Маркус относится к ней несерьезно, и у них нет будущего, поэтому решила разорвать отношения.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии