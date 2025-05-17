В Орле пожарные локализовали горящие квартиры в доме на улице Нормандия – Неман

В тушении крупного пожара задействованы 24 специалиста и 6 единиц техники.Орловские пожарные локализовали возгорание в многоквартирном жилом доме на улице Нормандия - Неман, информирует пресс-служба Управления МЧС по Орловской области.
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