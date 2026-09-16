Чему на самом деле учат детей творческие мастер-классы: 5 навыков, которые пригодятся в школе и взрослой жизни

Эксперт рассказывает, как раскрыть потенциал ребенка фото: Olga Ilina/Shutterstock/Fotodom.ruКаждый родитель хочет, чтобы его ребёнок вырос уверенным в себе, умел ставить цели и достигать их, не боялся трудностей и находил общий язык с окружающими.