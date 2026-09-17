Выплаты пенсионерам ко Дню пожилого человека 2026 года, что известно

С наступлением октября для части российских пенсионеров произойдут сразу несколько финансовых изменений.
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