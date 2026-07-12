"Известия": кабмин планирует ужесточить контроль за импортом одежды и обуви

Правительство России планирует ужесточить контроль за импортом недорогой одежды и обуви. Об этом сообщила газета "Известия" со ссылкой на проект протокола заседания госкомиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции.
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