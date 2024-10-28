Арестован генерал, отвечавший за поставку телефонов закрытой связи в армию

Арестован генерал, отвечавший за поставку телефонов закрытой связи в армиюПротив генерал-майора Александра Оглоблина возбудили уголовное дело о взятке в особо крупном размере при исполнении гособоронзаказа.
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