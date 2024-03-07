ЯНАО представил план развития опорных городов на международной конференции

Об основных направлениях развития опорных городов ЯНАО на международной конференции «Дальний Восток и Арктика: устойчивое развитие» рассказали председатель Заксобрания округа Сергей Ямкин и его заместитель Наталия Фиголь.
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