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Царьград

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Мосгорсуд арестовал экс-замдиректора "Телта" за хищение 48 млн рублей

Мосгорсуд арестовал экс-замдиректора "Телта" за хищение 48 млн рублей

Московский городской суд изменил меру пресечения Алексею Высокову, бывшему заместителю учредителя завода "Телта", и отправил его под стражу за хищение 48 млн рублей.

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ЕД
Евгений Дудко
бандитский петербург отдыхает
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