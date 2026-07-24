Сытому голодного не понять? Раскрыты доходы кандидатов в Госдуму - суммы миллионные

От нескольких рублей процентов на вкладе до миллиардных состояний. В списке - министры, мэры и вице‑премьеры с десятками счетов, элитной недвижимостью и дорогими автомобилями, тогда как у некоторых кандидатов - символические остатки на счетах и минимальные доходы.