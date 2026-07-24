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Царьград

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Сытому голодного не понять? Раскрыты доходы кандидатов в Госдуму - суммы миллионные

Сытому голодного не понять? Раскрыты доходы кандидатов в Госдуму - суммы миллионные

От нескольких рублей процентов на вкладе до миллиардных состояний. В списке - министры, мэры и вице‑премьеры с десятками счетов, элитной недвижимостью и дорогими автомобилями, тогда как у некоторых кандидатов - символические остатки на счетах и минимальные доходы.

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Комментарии
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александр петров
Короче все дети сироты!! По выходным и праздничным дням стоят на паперти с протянутой рукой.
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1 м.