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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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ISU сократил количество прыжков до 6 в произвольной программе у одиночников. Изменения вступят в силу с сезона-2026/27

Изменения вступят в силу в сезоне-2026/27. Решение об этом принято на конгрессе Международного союза конькобежцев (ISU) в Лас-Вегасе.

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