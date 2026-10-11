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Blue Origin рассчитывает запустить New Glenn в декабре и подтвердила разработку пилотируемого корабля

Blue Origin рассчитывает запустить New Glenn в декабре и подтвердила разработку пилотируемого корабля

Компания раскрыла новые подробности о планах по расширению пусковой инфраструктуры и впервые за много лет публично подтвердила инвестиции в пилотируемый космический корабль Blue Origin рассчитывает вернуть тяжёлую ракету New Glenn к полётам в декабре.

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