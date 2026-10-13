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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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1.31 – «Сабах» сегодня забьет первый гол в Лиге чемпионов

«Сабах» примет «Славию» во 2-м туре общего этапа Лиги чемпионов В 1-м туре клуб из Азербайджана проиграл «МЮ» со счетом 0:4, а «Славия» уступила «Лансу» – 2:3.

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