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Приглашение в котёл: ВС РФ взяли в кольцо силы противника к востоку от Сум

Приглашение в котёл: ВС РФ взяли в кольцо силы противника к востоку от Сум

Из Сумской области поступает информация о том, что российские войска сходящимися ударами из района Юнаковки и от взятой сегодня под контроль Могрицы захлопнули крышку локального «котелка» к северо-востоку от Сум.

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