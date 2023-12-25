Поверья и приметы 26 декабря 2023 года связывают в народе с Ведьмиными посиделками Ирина ЛысенкоПогодные приметы и народные поверья на вторник, 26 декабря 2023 года очень интересны, так как связаны с народным праздником Ведьмины посиделки.
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