Поверья и приметы 26 декабря 2023 года связывают в народе с Ведьмиными посиделками Ирина ЛысенкоПогодные приметы и народные поверья на вторник, 26 декабря 2023 года очень интересны, так как связаны с народным праздником Ведьмины посиделки.