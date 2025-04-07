Специалисты инженерно-саперного батальона Южной группировки войск разминируют автодороги и труднодоступные участки местности сбросами с БпЛА

После взрыва, БпЛА возвращается в точку запуска, и при необходимости снаряжается для нового вылета. .
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