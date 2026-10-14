Окончание. Начало здесь Считается, что современное общество на глобальном уровне втянулось в век информатизации, и в условиях стремительно нарастающего конфликта цивилизаций ответственность журналиста, как действующего лица в сфере публичной информации, становится уже не только фактором национальной безопасности… И поэтому очевидно, что журналист, как носитель публичной информации, не является да и не должен быть публичным политиком.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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