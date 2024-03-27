Пушков: минутой молчания Франция впервые проявила человечность за долгое время

Российский сенатор Алексей Пушков оценил минуту молчания по жертвам теракта в Crocus City Hall перед товарищеским матчем сборных Франции и Чили на стадионе в Марселе как первое проявление человечности за долгое время.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии