Депутат Госдумы от Приангарья Сергей Тен подвел итоги года

Сергей Тен, первый заместитель председателя комитета ГД РФ по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям, федеральный координатор проекта ЕР «Безопасные дороги» рассказал об итогах года.
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