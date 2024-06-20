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Белоусову хотят добавить головной боли - в Госдуме предложили бесконтрольно раздать каждому генералу по миллиарду.

Белоусову хотят добавить головной боли - в Госдуме предложили бесконтрольно раздать каждому генералу по миллиарду.

Фото: tass.ru На днях из уст депутата Государственной думы генерал-лейтенанта Андрея Гурулева прозвучало сенсационное заявление, которые вызвало мягко говоря недоумение.

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