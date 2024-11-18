Дипломат Жданова: РФ будет целенаправленно бороться с террором гражданских ВСУ

Применение Украиной беспилотных летательных аппаратов по гражданским лицам и объектам - это не отдельные трагические ошибки, а осознанная политика Киева, использование методов террора абсолютно неприемлемо.
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