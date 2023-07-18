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Турция получила обращение Украины о возобновлении зерновой сделки без России

Турция получила обращение Украины о возобновлении зерновой сделки без России

Турция получила от Украины предложение возобновить зерновую сделку без участия России и координирует этот вопрос с ООН.

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Комментарии
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AB
Anlrey Boracow
Это турки не рискнут посылать свои корабли ВМС в зону СВО, то есть в терводы УкРуины. Если боевые корабли Турции войдут в их территориальные воды, то это будет означать УЧАСТИЕ ТУРЦИИ В ВОЙНЕ НА СТРОНЕ УКРУИНЫ! Если НАТО даст &quot;добро&quot; на это, то это будет означать УЧАСТИЕ НАТО В ЭТОЙ ВОЙНЕ. А если это так, то Россия будет обязана нанести удары и по Турции и по НАТО в целом, при чем не воздухом и бумагой, а ядерным оружием. По этому те же турки десять раз подумают прежде чем херню начать творить.
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