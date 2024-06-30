Сейчас в ряде станции метро [Екатеринбурга] задержка поезда. Объявляют, что по техническим причинам. Добавляйте время на поездку, кто на метро.
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Сейчас в ряде станции метро [Екатеринбурга] задержка поезда. Объявляют, что по техническим причинам. Добавляйте время на поездку, кто на метро.
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