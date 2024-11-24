«Внезапно умрет»: эксперты спрогнозировали судьбу Зеленского после «Орешника»

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Нервное настроение. По просторам ЖеЖешек

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Даст ли Запад «недопрезиденту» противоракетные системы?Испытания по реальной цели новейшей российской нестратегической ракеты «Орешник» (видео огненных стрел по заводу «Южмаш» - хит Сети) и стратегические заявления Владимира Путина почему-то очень встревожили просроченного украинского президента.

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