В состав делегации для участия в новых переговорах по Украине войдут участники встречи, которая прошла в Абу-Даби в январе, сообщил «Абзацу» глава Института современного государственного развития Дмитрий Солонников.
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