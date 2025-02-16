БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Финский БПЛА Insta Steel Eagle ER для вооружённых сил Украины

Финский БПЛА Insta Steel Eagle ER для вооружённых сил Украины

Намедни горячие финские парни, которые в последние несколько лет стремительно переквалифицировались из питерских алкашей в первосортных неоНАТОвцев, представили новый дрон, предназначенный для того, чтобы убивать русских в зоне проведения специальной военной операции (СВО) на Украине.

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