Намедни горячие финские парни, которые в последние несколько лет стремительно переквалифицировались из питерских алкашей в первосортных неоНАТОвцев, представили новый дрон, предназначенный для того, чтобы убивать русских в зоне проведения специальной военной операции (СВО) на Украине.