Лимонная диета для похудения: сила кислого сока

Мы привыкли вспоминать о лимонах лишь в период сезонных заболеваний ОРВИ. Но ведь укреплением иммунитета полезные свойства лимона вовсе не ограничиваются! Так, если вы хотите сбросить лишние килограммы, вам может подойти лимонная диета для похудения.
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