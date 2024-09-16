Лимонная диета для похудения: сила кислого сока

Мы привыкли вспоминать о лимонах лишь в период сезонных заболеваний ОРВИ. Но ведь укреплением иммунитета полезные свойства лимона вовсе не ограничиваются! Так, если вы хотите сбросить лишние килограммы, вам может подойти лимонная диета для похудения.