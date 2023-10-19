В Германии подняли вопрос о поставке Украине систем MARS II

Бронислав Семирядов

А почему бы России не сбросить мины на жилой район в ФРГ? Думаю немцам не понравиться такая акция и они "насядут" на своё правительство, чтобы те прекратили поставки Украине, так как это создаёт реальную угрозу для населения Германии. А у России есть такое право, так как Германию можно рассматривать как сторону конфликта. И первого "замочить" групен фюрера Шольца.