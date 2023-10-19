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В Германии подняли вопрос о поставке Украине систем MARS II

В Германии подняли вопрос о поставке Украине систем MARS II

Член бундестага Германии от блока фракций ХДС/ХСС Инго Гедехенс обратился к правительству ФРГ с вопросом о количестве переданных Украине реактивных систем залпового огня (РСЗО) MARS II.

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Комментарии
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Бронислав Семирядов
А почему бы России не сбросить мины на жилой район в ФРГ? Думаю немцам не понравиться такая акция и они &quot;насядут&quot; на своё правительство, чтобы те прекратили поставки Украине, так как это создаёт реальную угрозу для населения Германии. А у России есть такое право, так как Германию можно рассматривать как сторону конфликта. И первого &quot;замочить&quot; групен фюрера Шольца.
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