СЛАВЯНСКАЯ КНИГА СМЕРТИ Ч.2

Валерий Холодок

Здравствуйте все. Следует так же принять во внимание существование "Тибетской книги Мёртвых" https://оракулполнойлуны.рф/wp-content/uploads/2022/03/books/tibetsskaya_kniga_mertvih/Tibetskaya_kniga_mertvykh_2003.pdf?utm_source=pocket_saves в которой поддерживается та же информация, что, на мой взгляд, с этой стороны подтверждает мнение, что все Религии произрастают из одного корня. Удачи всем.