4.ОСМЫСЛЕНИЕ СЛАВЯНАМИ ЯВЛЕНИЯ ЖИЗНИ И СМЕРТИ 4.1. Жить нужно так, чтобы достойно можно было умереть Человек приходит в Явный Мир для того, чтобы матрицу своей Души заполнить информацией на нашей Земле.
СЛАВЯНСКАЯ КНИГА СМЕРТИ Ч.2
Комментарии
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Анатолий
Что за мир такой "Мир вечной вражды и бойни злых великанов Етум Хейн" ?
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16 час.
Валерий Холодок
Здравствуйте все. Следует так же принять во внимание существование "Тибетской книги Мёртвых" https://оракулполнойлуны.рф/wp-content/uploads/2022/03/books/tibetsskaya_kniga_mertvih/Tibetskaya_kniga_mertvykh_2003.pdf?utm_source=pocket_saves в которой поддерживается та же информация, что, на мой взгляд, с этой стороны подтверждает мнение, что все Религии произрастают из одного корня. Удачи всем.
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15 час.
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