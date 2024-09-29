Украинский парламентарий Александр Дубинский проинформировал о том, что западные союзники пытаются принудить главу киевского режима Владимира Зеленского к быстрому изменению точки зрения по поводу возможного примирения с Российской Федерацией.
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