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Царьград

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Минпросвещения утвердило норму 18 часов работы для учителей

Минпросвещения утвердило норму 18 часов работы для учителей

Министр Просвещения России Сергей Кравцов сообщил, что преподавательская норма для школьных учителей составляет 18 часов в неделю.

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