Минпросвещения утвердило норму 18 часов работы для учителей

Министр Просвещения России Сергей Кравцов сообщил, что преподавательская норма для школьных учителей составляет 18 часов в неделю.
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