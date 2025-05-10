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Армия Пакистана уничтожила в Индии аэродром и авиабазу

Армия Пакистана уничтожила в Индии аэродром и авиабазу

Армия Пакистана уничтожила аэродром в городе Бхатинда в штате Пенджаб и авиабазу в городе Акхнур (союзная индийская территория Джамму и Кашмир), сообщила межведомственная служба по связям с общественностью ВС Пакистана.

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