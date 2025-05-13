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Криминального авторитета Измайловской ОПГ арестовали по делу о заказном убийстве

Криминального авторитета Измайловской ОПГ арестовали по делу о заказном убийстве

ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко Басманный районный суд Москвы удовлетворил ходатайство органов предварительного расследования и отправил под арест члена Измайловской ОПГ Григория Чехонадских по обвинению в заказном убийстве, указано в карточке базы суда.

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