Криминального авторитета Измайловской ОПГ арестовали по делу о заказном убийстве

ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко Басманный районный суд Москвы удовлетворил ходатайство органов предварительного расследования и отправил под арест члена Измайловской ОПГ Григория Чехонадских по обвинению в заказном убийстве, указано в карточке базы суда.
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