Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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Мигрантов-нелегалов массово задерживают в РФ после звонка президента Таджикистана Путину

Мигрантов-нелегалов массово задерживают в РФ после звонка президента Таджикистана Путину

Среднеазиатские коллеги пытаются «продавить» главу нашего государства, но безуспешно. Заявления МИД Таджикистана и МИД Киргизии в последние несколько недель изобилуют острыми вопросами взаимодействия в Россией в сфере трудовой миграции.

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Комментарии
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Сима Хостелиди
Если бы наша полиция и ей подобных вели ЧЕСТНО свою работу, то сейчас не надо было мигрантов &quot;ловить&quot; и высылать. Главное наказать тех, кто способствовал этому, да так, чтоб впредь неповадно было!
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10 час.
Вик Норд
Она такая же наша как и милиция Ельцина,переименовали,и что изменилось(ну кроме повышенного контроля,жить им стало труднее),помните как из Чечни,ЧЕРЕЗ ВСЮ Россию,везли взрывчатку в Москву,и другие города? А ВЕЗДЕ были блок-посты,проверки на дорогах!
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6 час.
Диана Мальгинова
А переименовал Медведев. Захотелось как в США.
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4 час.

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