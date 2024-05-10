Мигрантов-нелегалов массово задерживают в РФ после звонка президента Таджикистана Путину

Сима Хостелиди Если бы наша полиция и ей подобных вели ЧЕСТНО свою работу, то сейчас не надо было мигрантов "ловить" и высылать. Главное наказать тех, кто способствовал этому, да так, чтоб впредь неповадно было!

Вик Норд Она такая же наша как и милиция Ельцина,переименовали,и что изменилось(ну кроме повышенного контроля,жить им стало труднее),помните как из Чечни,ЧЕРЕЗ ВСЮ Россию,везли взрывчатку в Москву,и другие города? А ВЕЗДЕ были блок-посты,проверки на дорогах!