Лолита раскритиковал идею ввести налог на бездетность

Эксперт из Московского финансово-экономического института (МФЭИ) Алексей Зубец предложил ввести налог на бездетность в размере 30-40 тысяч рублей на семью, включая и тех, кто не может иметь детей по медицинским показаниям.
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