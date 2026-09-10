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Мнение: «Европа может частично пересмотреть отношение к российским энергоресурсам», – Станислав Митрахович

Мнение: «Европа может частично пересмотреть отношение к российским энергоресурсам», – Станислав Митрахович

Ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета при правительстве РФ Станислав Митрахович в эфире программы «Мнение» прокомментировал новость о том, что план Евросоюза по отказу от российских энергоресурсов провалился.

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