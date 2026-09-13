"Бернем станет последним премьером". Британия оказалась на грани развала

Британия оказалась на грани развала. Пока правительства всех последних премьер-министров акцентировали внимание на Украине, внутри собственной страны назрел беспрецедентный политический кризис.
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