Регионы России
ГлавнаяБлогПолитикаЭкономикаОбществоСпецпроектыНаш журнал
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Регионы России

273 подписчика

По мнению эксперта новая вакцина против холеры не нужна

По мнению эксперта новая вакцина против холеры не нужна

Директор Научно-исследовательского института системной биологии и медицины Роспотребнадзора Вадим Говорун заявил, что в настоящее время нет необходимости в разработке новой вакцины против холеры, поскольку рост заболеваемости этим заболеванием не прогнозируется.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх