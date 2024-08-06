По мнению эксперта новая вакцина против холеры не нужна

Директор Научно-исследовательского института системной биологии и медицины Роспотребнадзора Вадим Говорун заявил, что в настоящее время нет необходимости в разработке новой вакцины против холеры, поскольку рост заболеваемости этим заболеванием не прогнозируется.
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