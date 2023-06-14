Аргументы недели

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LSM: на латвийской границе образовалась очередь из украинцев и молдаван, которые хотят попасть в Россию

LSM: на латвийской границе образовалась очередь из украинцев и молдаван, которые хотят попасть в Россию

На пункте пропуска «Виентули» в Латвии украинцы и молдаване создают очереди, ожидая возможности въезда в Россию.

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