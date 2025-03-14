По делу экс-совладельца 1xbet Семиохина арестованы активы на 61 млрд рублей

В рамках расследования уголовного дела о незаконной организации и проведении азартных игр в отношении находящего в международном розыске бывшего совладельца букмекерской конторы 1xbet Романа Семиохина суд наложил обеспечительные меры на его активы и имущество.
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