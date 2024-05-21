Фонд «ТОЧНО Добро» подарит Краснодару новые спортивные и игровые площадки

Фонд «ТОЧНО Добро» подарит Краснодару новые спортивные и игровые площадкиБлагодаря реконструкции пространство ЖК «Империал» станет более современным, экологичным и безопасным Благотворительный фонд «ТОЧНО Добро» (основатель – Николай Андреевич Амосов) построит новые спортивные и игровые площадки на территории ЖК «Империал» в Карасунском округе Краснодара.