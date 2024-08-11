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В деле о бронежилетах МО фигурирует покупка активов на деньги госконтракта

В деле о бронежилетах МО фигурирует покупка активов на деньги госконтракта

Следствие полагает, что фигуранты уголовного дела о поставке некачественных бронежилетов для Минобороны РФ использовали средства госконтракта для приобретения недвижимости и долей в пяти компаниях.

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Комментарии
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Леонтий Букштейн
Эх, где ты, 37-й. Там ведь большинство приговоров - по делу, а не одни безвинные репрессированные, как нам повествовал приснопамятный украинец Хрущов. Давно бы уже валили  лес на Колыме или кормили бы червей на безымянном кладбище. А так - отсидят, выйдут как обычно по УДО, достанут стыренные и хорошо припрятанные миллионы и будут себе жить - поживать да смеяться над простаками, которые верят в честных бизнесменов.
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