Часть Кубани осталась без света

Апшеронск и два села Краснодарского края обесточены из-за аварии Город Апшеронск и два села Краснодарского края оказались обесточены после аварийного отключения на подстанции, сообщает региональный оперштаб.
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