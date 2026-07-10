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Газета.ру

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В Подмосковье 19 человек, в том числе годовалый ребенок, отравились в суши-баре

В Подмосковье 19 человек, в том числе годовалый ребенок, отравились в суши-баре

Массовое отравление произошло в суши-баре, расположенном в подмосковном Зарайске. После употребления роллов в инфекционную больницу попали 19 человек, среди которых семеро детей, самому младшему из которых всего год, сообщает Mash.

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