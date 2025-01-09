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"Аллигатор" ударил по опорнику ВСУ с боевиками и бронетехникой в Курской области

Экипаж разведывательно-ударного вертолета российской авиации Ка-52м "Аллигатор" в составе тактической группы группировки войск "Север" нанес сокрушительный удар по позициям ВСУ, которые противник расположил на территории Курской области.

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