«Нэшвилл» обыграл «Баффало» благодаря голу Тренина

В чемпионате НХЛ «Баффало» потерпел домашнее поражение от «Нэшвилла» — 1:2. Судьбу матча решил короткий отрезок в середине первого периода, когда «Нэшвилл» забросил две шайбы с интервалом в 1 минуту 14 секунд – 2:0.