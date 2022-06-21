Молдавия просит ЕС создать фонд для закупки газа

Молдавия обсуждает с европейскими партнерами создание фонда субсидирования, чтобы смягчить последствия роста цен на газ, заявила премьер республики Наталья Гаврилица.
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