Русская весна

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Молдавия просит ЕС создать фонд для закупки газа

Молдавия просит ЕС создать фонд для закупки газа

Молдавия обсуждает с европейскими партнерами создание фонда субсидирования, чтобы смягчить последствия роста цен на газ, заявила премьер республики Наталья Гаврилица.

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