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«Петербург2»: летом 2026 года в моду вошли яркие цвета

«Петербург2»: летом 2026 года в моду вошли яркие цвета

Летом 2026 года в моду вошли яркие цвета: шартрез, тиффани, солнечный желтый и насыщенный красный. Эти оттенки вытеснили привычные пастельные тона, предложив смелым модникам свежие решения, написал «Петербург2».

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