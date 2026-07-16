«Петербург2»: летом 2026 года в моду вошли яркие цвета

Летом 2026 года в моду вошли яркие цвета: шартрез, тиффани, солнечный желтый и насыщенный красный. Эти оттенки вытеснили привычные пастельные тона, предложив смелым модникам свежие решения, написал «Петербург2».
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