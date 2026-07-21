Патриарх Кирилл: Добрые дела решают судьбу человека на Страшном суде

В своей проповеди, произнесённой во время освящения храма святителя Николы Тульского в Казанском монастыре, Патриарх Московский и всея Руси Кирилл подчеркнул, что на Страшном суде важен не социальный статус, национальность или образование человека, а его способность творить добро в течение жизни.