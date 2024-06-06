Раскрыта личность мужа дочери Анастасии Заворотнюк, которого она много лет скрывала от публики

Старшая дочь Анастасии Заворотнюк тщательно оберегает мужа от внимания общественности. 28-летняя Анна долго не показывала супруга поклонникам, а недавно публика воочию увидела избранника девушки.
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