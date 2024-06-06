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Раскрыта личность мужа дочери Анастасии Заворотнюк, которого она много лет скрывала от публики

Раскрыта личность мужа дочери Анастасии Заворотнюк, которого она много лет скрывала от публики

Старшая дочь Анастасии Заворотнюк тщательно оберегает мужа от внимания общественности. 28-летняя Анна долго не показывала супруга поклонникам, а недавно публика воочию увидела избранника девушки.

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